Sari Pérez Cantú inicia jornada de salud para mujeres en Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el DIF Municipal, anunció el arranque de la Jornada Integral de Salud para las Mujeres 2026, que incluirá mastografías gratuitas y estudios de densitometría ósea dirigidos a la población femenina del municipio.

La presidenta municipal destacó que la detección oportuna es clave para salvar vidas, por lo que su administración impulsa campañas que acercan servicios médicos preventivos a las colonias y facilitan el acceso a estudios especializados. "Cuidar la salud de las mujeres es una prioridad. La prevención es la herramienta más importante para detectar a tiempo enfermedades como el cáncer de mama y poder atenderlas de manera oportuna", expresó la alcaldesa.

Por su parte, la directora del DIF Municipal, Karen Cadena, informó que las actividades iniciarán el lunes 9 de marzo con una brigada de densitometrías para la detección de osteoporosis, la cual se realizará de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones del DIF de la colonia Borja. Este estudio se llevará a cabo únicamente ese día y no requiere cita previa, por lo que las mujeres podrán acudir y serán atendidas en orden y de acuerdo con la disponibilidad de exámenes.

Del 9 al 13 de marzo se desarrollará la jornada de mastografías gratuitas, de 8 am a 1 pm, en una unidad móvil que se instalará en la explanada de la plaza de la colonia Borja, frente al DIF. Para este estudio es necesario agendar cita al teléfono 866 635 0842 o acudiendo directamente a las oficinas del DIF Municipal.

Karen Cadena señaló que los estudios serán realizados por personal femenino especializado, lo que brinda mayor confianza a las usuarias. Asimismo, agradeció el respaldo de empresas y organismos que hacen posible esta campaña, entre ellos Combugas, Tecnología Ambiental y el Club Rotario de Monclova.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el DIF refrendan su compromiso de acercar servicios de salud preventiva a las mujeres de Frontera.