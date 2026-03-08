Víctor Leija da inicio a la construcción de viviendas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Será este lunes 9 de marzo a las 10:00 de la mañana cuando se lleve a cabo la colocación de la primera piedra para la construcción de más de 100 Viviendas del Bienestar en el municipio de Cuatro Ciénegas, informó el alcalde Víctor Leija Vega.

El edil detalló que ya se cuenta con la plataforma lista y que incluso iniciaron los trabajos de cimentación, por lo que el arranque formal marcará el comienzo de la edificación de 118 viviendas en esta primera etapa.

"Ya tenemos avance en las cimentaciones y el lunes tendremos el arranque formal de la construcción de las 118 casas. Nos estará acompañando el coordinador regional de la Conavi, Jonathan Dávalos, y vamos a tener noticias importantes sobre la posible construcción de más viviendas, gracias a la coordinación y gestión que hemos realizado", expresó.

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte de la estrategia federal para abatir el rezago habitacional en la región.

El alcalde destacó que el municipio ha respaldado el programa mediante la donación del predio y la desincorporación del mismo, acciones que permitieron agilizar el inicio de la obra. Asimismo, informó que en sesión de Cabildo se autorizó una segunda desincorporación, con el objetivo de ampliar las metas del programa y beneficiar a más familias.

"Es un buen programa para abatir el rezago de vivienda en nuestro municipio, y por eso estamos sumándonos con todo lo necesario para que se concreten más casas", subrayó.

Con este arranque, el Gobierno Municipal busca fortalecer el acceso a vivienda digna para las familias de Cuatro Ciénegas y consolidar nuevos desarrollos habitacionales en beneficio de la población.