El obispo Miranda Guardiola destaca la labor de las mujeres en la Iglesia y la sociedad

SABINAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras difundió un mensaje especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde el Obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola subrayó la importancia de conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia, la paz y la dignidad. El pronunciamiento también hizo un llamado a la erradicación de la violencia de género, considerada uno de los principales retos sociales.

El obispo destacó la trascendental aportación de las mujeres en la vida de la Iglesia, mencionando a religiosas, catequistas, coordinadoras de grupos, director as de colegios católicos y responsables de albergues para migrantes, orfanatos y asilos. Señaló que su participación en diversos oficios y tareas constituye un pilar fundamental en la obra de evangelización y en la conducción espiritual de las comunidades.

Miranda Guardiola enfatizó además el papel de las mujeres dentro de los hogares, donde ejercen una influencia decisiva en la formación humana y espiritual de las familias. Reconoció que su entrega y compromiso fortalecen no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad en su conjunto.

En su mensaje, el obispo expresó el más alto reconocimiento a la labor femenina y elevó una oración para que Dios continúe custodiando y bendiciendo a las mujeres, en beneficio de sus familias, la sociedad y la Iglesia. Subrayó que la protección divina es esencial para que puedan seguir desarrollando sus dones y talentos en favor de la comunidad.

Finalmente, el comunicado concluyó con una invocación a la Virgen María, pidiendo que vele siempre por las mujeres. Con palabras de estima y respeto, el obispo reafirmó el compromiso de la Diócesis de Piedras Negras de acompañar y valorar la presencia femenina en todos los ámbitos de la vida eclesial y social.