Autorizan descuento del predial

FRONTERA COAH-.Desde hace días el cabildo de Frontera autorizó el descuento del 15% en el pago del predial a propietarios de predios urbanos, rústicos e industriales pero por procedimientos aún no se aplica a los ciudadanos, María Isabel Méndez Herrera; coordinadora del departamento de Catastro Municipal, dijo que la meta es superar los 26 millones de pesos de captación pero es complicado debido a la situación de AHMSA.

El cabildo ya autorizó el descuento y al mismo tiempo se hizo la solicitud al Estado sin embargo el personal salió de vacaciones por lo que se espera que en el transcurso de la semana haya información.

La coordinadora explicó que el benéfico sería el 15% de descuento en las obligaciones pendientes de pago de años anteriores al 2023, dijo que existe un importante rezago de adeudo por eso la solicitud en esta temporada del año.

"El alcalde Roberto Piña tiene mucho interés en esto, estos meses es temporada difícil lo que es de julio, agosto, llegamos a septiembre y la gente vuelve a cubrir sus obligaciones", comentó la coordinadora.

Son un total de 35 mil contribuyentes urbanos e industriales esperan que esta semana el Estado lo autorice en el sistema y poder aplicarlo a la ciudadanía, ya que se aplica en automático en los estados de cuenta.

De los 35 mil contribuyentes se tiene por lo menos 20 mil contribuyentes rezagados porque son casa-habitación, predios rústicos que no están al corriente en el pago del predial, por eso la coordinadora los invitó a que se acerquen y obtengan el beneficio del 15 % una vez que se autorice.

Señaló que muchos de los contribuyentes son trabajadores de AHMSA y por la situación que enfrentan están retrasados en el pago de esa obligación que tienen como ciudadanos, es una situación entendible pero aún y con eso, con la implementaron de estrategias como estas del descuento del 15%, esperar cumplir como mínimo la meta de captación del año pasado aunque lo ideal sería un poco más.