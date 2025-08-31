Javier Díaz González anuncia inicio de rutas troncales gratuitas de Aquí Vamos

SALTILLO, COAHUILA.- A un mes de que comiencen a operar las rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis", el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que avanzan conforme a lo planeado las etapas previas como lo son el pre-registro para la credencialización, así como la difusión a los usuarios en todos los sectores de la ciudad.

Díaz González comentó que estas rutas troncales forman parte del proceso de modernización y mejoras al servicio de transporte público en la ciudad, las cuales son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Falta un mes para que comiencen a operar estas dos rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis", que es una de las etapas para las mejoras al servicio de transporte, a las cuales se sumarán las 32 rutas alimentadoras, con las cuales se está haciendo un rediseño en sus trayectorias", comentó el Alcalde.

Javier Díaz apuntó que estas rutas troncales contarán con 35 unidades nuevas, de cama baja y climatizadas; con recorridos de sur-norte, norte-sur, así como oriente-poniente, poniente-oriente, con un horario de servicio de 5:30 a 22:30 horas de lunes a viernes; sábado de 6:30 a 22:30 horas; domingos y días inhábiles de 7:30 a 21:30 horas.

El Alcalde comentó que el único requisito para abordar estas unidades es contar con la tarjeta "Aquí Vamos", la cual se obtiene ingresando al portal www.saltillo.gob.mx/aquivamos, en donde hay que llenar un formulario y posteriormente se le informará el día y el lugar para recoger su plástico sin necesidad de hacer largas filas.

Javier Díaz González dio a conocer que, hasta el pasado viernes, más de 14 mil usuarios ya realizaron este pre-registro y en breve contarán con su credencial para usar este servicio de transporte público.

Agregó que la tarjeta NET ya no funcionará, sin embargo, su saldo se transferirá a la nueva tarjeta "Aquí Vamos", mientras que el plástico Saltibus seguirá funcionando hasta que el usuario reciba la nueva credencial de "Aquí Vamos".

Para dar a conocer esta información y resolver dudas de primera mano, personal del Gobierno Municipal de Saltillo recorre los Centros Comunitarios, hasta el momento han acudido a Misión Cerritos, Lomas del Refugio, Virreyes, Buitres, Valle de las Torres, La Peñita, Omega, Emiliano Zapata, 26 de Marzo, Pueblo Insurgentes, Vistas de Peña, Las Margaritas, Girasol, Espinoza Mireles, Loma Linda, Saltillo 2000, Nueva Libertad y Mirasierra.

También, hacen esta labor en parabuses de todos los sectores de la ciudad, así como planteles educativos como el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.