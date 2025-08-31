Hallan sin vida a Rogelio Flores Cruz, condenado por crimen familiar en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Fue localizado sin vida Rogelio Flores Cruz, de 26 años, en el interior de su celda del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Según reportes preliminares, el reo habría usado una prenda de vestir para quitarse la vida.

Flores Cruz fue condenado en junio de 2020 a una pena de 45 años de prisión, tras declararse culpable por medio de un procedimiento abreviado de los delitos de homicidio, feminicidio, parricidio, matricidio y robo, cometidos contra cuatro miembros de su familia: su abuelo, su abuela, su bisabuela y su tía abuela, cuyos cuerpos fueron encontrados el 3 de junio de 2019 en la colonia Latinoamericana de Saltillo.

Durante el juicio, Flores Cruz afirmó: "No estoy arrepentido de nada de lo que hice... porque yo sé que me robaron de niño, no eran mi familia y eran pederastas", mientras insinuaba que su crimen fue un acto de venganza.

El traslado del recluso desde un penal local en Saltillo al Cefereso 5 ocurrió hace aproximadamente cinco años, aunque los detalles del traslado no han sido difundidos oficialmente.

Ante el hallazgo, la defensa legal del condenado ha anunciado que solicitará una autopsia independiente, con el fin de verificar de manera clara y transparente si existen elementos que lo desmientan.

Por su parte, hasta el momento ninguna autoridad federal ni estatal ha emitido un comunicado oficial que confirme las causas de muerte o precise el desarrollo del incidente. Se espera que en las próximas horas o días se emitan informes más sólidos que aclaren lo sucedido en el penal.

Este suceso revive el caso mediático que impactó a la sociedad saltillense hace seis años, tanto por la brutalidad de los hechos como por las declaraciones del acusado, y añade una nueva arista a un expediente ya de por sí complejo, al cuestionar la seguridad y vigilancia dentro de los centros federales.