Yesica Sifuentes asegura continuar trabajando por el desarrollo de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, destacó que durante este 2025 se ha logrado cumplir con el 90 % de las metas establecidas en materia de obra pública, beneficiando a gran parte de la población con diversos servicios e infraestructura.

Sifuentes Zamora subrayó que los resultados han superado las expectativas iniciales y aseguró que continuará trabajando en favor de los castañenses, reafirmando su compromiso como una mujer de palabra.

"Vamos a tener pavimentación en la calle Libertad Oriente, en la colonia Carranza, dos cuadras cercanas a un kínder, y en la Lerdo de Tejada realizaremos el recarpeteo en un crucero donde las personas nos habían hecho la petición", expresó la alcaldesa.

Asimismo, señaló que no concluirá su administración sin antes cumplir con los compromisos pactados con la ciudadanía, como la rehabilitación de la estación y del campo del Centro Cívico, proyectos que se contemplan para ejecutarse en los próximos años en beneficio de los deportistas.

"Siempre trabajando en equipo y con buenas voluntades, con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha aportado grandes inversiones", agregó Sifuentes Zamora, al recalcar que su gobierno mantiene firme el propósito de continuar impulsando el desarrollo del municipio.