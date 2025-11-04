Inicia recolección de basura en panteón Dolores de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El departamento de Servicios Primarios de Frontera inició la recolección de basura en el panteón Dolores luego de la festividad del Día de Muertos, logrando retirar hasta media tonelada de desechos durante el primer día de labores.

El director de la dependencia, Raúl Cárdenas Leija, informó que las acciones comenzaron el lunes en el camposanto ubicado en la colonia Occidental.

Explicó que aún se registran visitas de personas al lugar, por lo que este martes continuarán con la limpieza, enfocándose especialmente en retirar la flor natural para evitar la proliferación del mosquito del dengue.

"Creemos que vamos a retirar alrededor de tres toneladas de basura de todo el panteón. Seguiremos con estas acciones para que no se formen larvas del mosquito del dengue", señaló Cárdenas Leija.

El funcionario agregó que también se brindó apoyo a los comerciantes de flores para recolectar los residuos, logrando retirar hasta 12 bolsas llenas de tallos y desechos vegetales. Destacó además que la mayoría de los visitantes atendieron el llamado de depositar la basura en su lugar, lo que facilitó las labores de limpieza.