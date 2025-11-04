Avanzan Obras de Mejoramiento Urbano en Colonia Héroe de Nacozari

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de mejoramiento urbano que se ejecutan en la colonia Héroe de Nacozari, donde se interviene el complejo deportivo CEFARE y el bulevar principal, con obras de infraestructura hidráulica, reforestación y rehabilitación de espacios públicos.

En el Centro Familiar Recreativo (CEFARE), la presidenta municipal constató el avance de la construcción del drenaje pluvial en la pista de tartán, obra que incluye la instalación de tubería, bocas de tormenta, canal de desagüe y nivelación de superficie, además de la rehabilitación de banquetas, muros y accesos. El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza, explicó que estas acciones garantizarán mayor seguridad para los deportistas y familias que frecuentan el lugar.

Durante el recorrido, la alcaldesa reconoció el esfuerzo del personal que lleva a cabo las obras y reafirmó el compromiso de su gobierno con una ciudad más funcional y ordenada. "El CEFARE es un espacio muy querido por la gente. Queremos que siga siendo un lugar seguro, digno y en óptimas condiciones para las familias y los jóvenes deportistas", expresó Pérez Cantú.

En el bulevar principal que conecta el CETIS 46 con el CEFARE, se realizan trabajos de limpieza, desmonte, instalación de 500 metros lineales de riego por goteo y la plantación de 36 árboles de las especies trueno, sombrilla y lila, bajo la supervisión del director de Parques y Jardines, Roberto Mauricio, con el objetivo de contribuir a un entorno sustentable, verde y agradable para las y los ciudadanos.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará impulsando proyectos que embellecen la ciudad y fortalecen la convivencia comunitaria, consolidando espacios públicos más seguros, funcionales y dignos para las familias. "En Frontera seguimos trabajando con orden, rumbo y resultados para que cada obra sume al desarrollo y al orgullo de nuestra ciudad", concluyó Pérez Cantú.