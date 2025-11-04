Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera acciones en Consejo Regional de Salud

Coordinada en materia de salud pública, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó en la sesión del Consejo Regional de Salud, donde se establecieron las acciones que se implementarán durante la temporada invernal con el objetivo de proteger la salud de las y los castañenses.

En el evento estuvieron presentes el Alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha; el Subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, así como alcaldesas y alcaldes de los municipios de esta región.

Durante su intervención, la presidenta municipal de Castaños resaltó la importancia del trabajo coordinado entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y los municipios vecinos para impulsar estrategias coordinadas que permitan atender las necesidades en materia de salud pública.

"Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y coordinados. La salud de las familias castañenses es una prioridad, por eso estamos reforzando las acciones preventivas ante la temporada invernal, asegurando que nadie se quede sin atención médica", expresó Sifuentes Zamora.

Sifuentes Zamora destacó que desde el inicio de su administración se ha fortalecido la colaboración con el Gobierno del Estado y con la Jurisdicción Sanitaria 04, logrando avances significativos en la prevención de enfermedades, control de vectores y atención médica oportuna.

"Gracias al apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, hemos llevado a cabo campañas de vacunación, fumigaciones en sectores con riesgo, y la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, que permite a las familias en situación vulnerable acceder a consultas, medicamentos, análisis clínicos, operaciones y otros servicios esenciales", explicó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que la salud pública no se limita únicamente a la atención médica, sino también al mejoramiento de la calidad de vida mediante entornos más limpios, campañas de educación preventiva y el fomento de hábitos saludables.

Reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y sus homólogos de la región centro-desierto, consolidando políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de todos los habitantes del municipio.

Para finalizar, la presidenta municipal comentó que el próximo viernes 7 de noviembre llegará a la plaza principal de Castaños la Caravana de la Salud, programa que acerca servicios médicos gratuitos en beneficio de las familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de proteger la salud de la población y fortalecer el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las autoridades sanitarias.