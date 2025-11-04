Alcaldesa de Frontera analiza propuesta de incremento salarial a regidores

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, habló sobre la solicitud presentada por el regidor Rogelio Ríos, quien propuso un incremento del 14 % al salario de los regidores del Ayuntamiento. La edil explicó que el tema deberá analizarse con responsabilidad, ya que implica un impacto directo en las finanzas municipales.

"Será la Comisión de Hacienda quien se encargue de revisar el tema a fondo. Habría que dejar de hacer alguna obra para poder aplicar ese incremento. Sabemos que existe una inflación del 4.4 %, y quizá ese podría ser el aumento más razonable. Es un punto general que se vio y se va a analizar", declaró Pérez Cantú al ser cuestionada sobre el asunto.

La alcaldesa recalcó que aún no se puede determinar si el aumento planteado es viable, pues se deben cuidar los recursos públicos y garantizar que las finanzas del municipio se mantengan estables.

"No sabemos qué tan viable pueda ser este incremento, por eso será la Comisión de Hacienda la que revise el tema con detalle. Es cuestión de analizarlo con calma y cuidar las finanzas, porque hay que priorizar los gastos", comentó.

Pérez Cantú subrayó que, aunque se reconoce el trabajo de los regidores y la necesidad de ajustes ante la inflación, su administración ha sido clara en mantener una política de austeridad y en dirigir la mayor parte de los recursos a obras y servicios que beneficien directamente a la ciudadanía.

El tema será revisado en próximas sesiones de cabildo, donde la Comisión de Hacienda presentará un análisis financiero que determinará si existe margen presupuestal para atender la solicitud o si será necesario destinar los recursos a otros proyectos prioritarios.