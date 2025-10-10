Fiscalía General Informa Avances en Reunión de Seguridad en Nadadores

NADADORES, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la reunión de seguridad regional en el municipio de Nadadores, donde se destacó una disminución en los índices delictivos en comparación con el año pasado.

En el encuentro, encabezado por el delegado de la FGE en la región Centro, Miguel Ángel Medina, se dieron a conocer los avances logrados en lo que va del año. La reunión contó con la presencia de la alcaldesa Alejandra Huerta y directores de los distintos municipios que integran la región.

Medina informó que el 2025 inició con arduas labores que han derivado en la ejecución de cerca de 800 órdenes de aprehensión, la atención de 8 mil personas, la recepción de 5 mil denuncias y la expedición de 2 mil 730 constancias de hechos.

En cuanto a delitos de alto impacto, de enero a septiembre se registraron siete homicidios dolosos, lo que representa una disminución cercana al 40 % respecto al mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 11 casos.

El delegado subrayó que la región Centro se mantiene como la zona con mayor número de detenciones en todo el estado, abarcando desde Candela hasta Ocampo.

"Hacemos estas reuniones mes con mes, ahora tocó en Nadadores para que se sepa lo que se ha hecho hasta el momento. A veces las comparaciones no caen bien, pero son necesarias; todos venimos a sacar nuestro trabajo de la mejor manera posible", expresó Medina.

Las autoridades reafirmaron que estos encuentros de seguridad continuarán de manera periódica, con el fin de dar seguimiento a las estrategias y mantener la coordinación entre los municipios de la región.