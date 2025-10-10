Simas en Frontera Repone Tapas y Brocales de Drenaje por Robo

FRONTERA, COAHUILA.- El encargado de Simas en Frontera, Moisés Asís, dio a conocer que el organismo trabaja en un programa de reposición de tapas y brocales de drenaje en distintas colonias del municipio, luego de que personas ajenas sustrajeran las piezas para venderlas como fierro.

El funcionario explicó que la problemática se ha detectado en prácticamente todos los sectores de la ciudad, pero con mayor incidencia en las colonias Occidental, Aviación, Morelos, San Miguel y La Maquinita, donde hasta el momento se han contabilizado al menos 25 tapas robadas.

"Asisten personas a retirar las tapas para obtener recursos, sin embargo, esto ya ocasionó accidentes y con las lluvias podría representar un problema mayor para los vecinos y también para el mismo Simas", señaló.

Asís detalló que además de reponer las tapas robadas, también se están cambiando aquellas que fueron movidas o dañadas, y subrayó que ahora se instalan con un material de nueva calidad que no puede ser comercializado por los ladrones.

"Se han robado las tapas algunas personas, acudimos a hacer un reconteo y se están aplicando de forma inmediata. Todos los brocales se reponen", apuntó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que denuncie ante las autoridades los puntos donde falten tapas de drenaje, con el objetivo de prevenir accidentes y agilizar la reposición.