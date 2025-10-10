Alcaldes colaboran con Mejora para llevar vacantes a quienes más lo necesitan

FRONTERA, COAHUILA.- Con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, el programa 'Aquí hay jale con Mejora' logró reunir un total de 100 solicitudes de empleo durante el mercadito realizado en la colonia Occidental, informó el coordinador regional de Mejora Coahuila, José Cerda.

El funcionario explicó que este esquema se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría del Trabajo de Coahuila y el Servicio Nacional del Empleo, con el objetivo de acercar las vacantes laborales a cada rincón de la Región Centro.

"En el mercadito que se realizó en la colonia Occidental hubo 100 personas que buscaron empleo, de las cuales ya se están resolviendo las solicitudes, y en esta semana sabremos cuántas de ellas lograron ubicarse en distintas empresas", señaló Cerda.

Actualmente existen más de 400 vacantes en la Región Centro, y Mejora trabaja de la mano con los alcaldes para que estas oportunidades lleguen a la población que más lo necesita. Como ejemplo, mencionó el caso de Castaños, donde se recibieron alrededor de 70 solicitudes.

Cerda subrayó que las plazas ofertadas corresponden a empleos bien remunerados y con perfiles definidos. Sin embargo, admitió que en los casos de puestos más especializados es donde se presenta mayor dificultad para concretar la colocación.

"Hay buena mano de obra y calificada en la región, y nosotros hacemos todo lo posible para que cada solicitante encuentre la oportunidad que busca", puntualizó.