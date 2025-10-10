Impulso económico en San Buenaventura con el Mercadito Emprendedor

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Fomento Económico, fortalece el programa "Mercadito Emprendedor", iniciativa que impulsa el talento y la economía local al brindar un espacio permanente para la venta de productos elaborados por emprendedores sambonenses.

Cada viernes, de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, la explanada de la Plaza de Toros se llena de vida con la instalación de decenas de stands donde se ofrecen artículos para el hogar, comida, artesanías, ropa, postres y una gran variedad de productos hechos por manos locales.

El alcalde Javier Flores Rodríguez visitó el área donde tradicionalmente se instala "La Pulga" cada lunes, y destacó que este nuevo espacio responde a las peticiones de los vendedores sambonenses, quienes ahora cuentan con una oportunidad adicional para fortalecer su economía y dar continuidad a la tradición comercial de la comunidad.

"El Mercadito Emprendedor representa la unión entre creatividad, trabajo y compromiso ciudadano. Es una muestra del esfuerzo de nuestra gente por salir adelante", expresó el alcalde.

El director de Fomento Económico, Rolando Salas, informó que el programa es exclusivo para emprendedores de San Buenaventura, con el propósito de consolidar un proyecto sustentable que beneficie directamente a las familias del municipio. Invitó a los interesados a acudir al Departamento de Fomento Económico para registrarse y formar parte de esta iniciativa.

Además del área comercial, el "Mercadito Emprendedor" ofrece demostraciones de autos, presentaciones artísticas y actividades culturales, en coordinación con los departamentos de Turismo e ICOJUVE, garantizando un ambiente 100% familiar que promueve la convivencia y el desarrollo económico.