Descacharrización en Castaños: Acción Municipal para un Entorno Saludable

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes de prevención contra el dengue, zika y chikungunya, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo una campaña de descacharrización en la colonia Héroes del 47, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito transmisor de estas enfermedades.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Salud instaló un módulo en la plaza de ese sector para la recolección de objetos en desuso, como llantas, botellas, recipientes y otros materiales que pueden acumular agua.

Una vez realizada la limpieza y descacharrización, se procede a la fumigación, por lo que es muy importante la colaboración de la ciudadanía para que estas acciones den mejores resultados.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que estas campañas forman parte de una estrategia integral de salud pública y saneamiento ambiental que su administración impulsa de manera continua para mantener un municipio limpio y saludable.

"La prevención es la herramienta más efectiva para cuidar la salud de nuestra gente, estas acciones no solo evitan la proliferación de mosquitos, sino que también promueven la limpieza y el bienestar en nuestras colonias", afirmó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció la participación activa de las y los vecinos de la colonia Héroes del 47, quienes acudieron al módulo a entregar materiales en desuso, demostrando su compromiso con el bienestar común.

"La colaboración de la ciudadanía es fundamental. Cuando cada vecino se suma y limpia su patio o elimina cacharros, estamos cuidando a nuestras hijas, hijos y adultos mayores, juntas y juntos mantenemos nuestro municipio libre de enfermedades", agregó.

La campaña de descacharrización continuará recorriendo las diferentes colonias y comunidades del municipio, invitando a la población a estar atenta a las próximas fechas y preparar con anticipación los objetos que deseen desechar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la prevención de enfermedades y promover una cultura de limpieza y responsabilidad comunitaria.