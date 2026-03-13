Reconoce alcalde Oscar Ríos compromiso

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, destacó el compromiso del gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, en la implementación de proyectos de agua potable para las familias de la Región Carbonífera.

Señaló que, estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca atender necesidades históricas de la población y mejorar la calidad de vida en la cuenca.

Ríos Ramírez subrayó que, aunque aún existen retos en materia de drenaje por lo que concierne al Municipio de San Juan de Sabinas, se ha avanzado de manera significativa gracias al respaldo del Ejecutivo estatal.

"El gobernador ha sabido solventar y resolver los problemas en toda esta cuenca; mientras tanto, nosotros vamos avanzando, reconocemos que, existen situaciones complejas de drenaje, pero lo importante es que se está atendiendo", expresó.

El edil agradeció de manera especial el apoyo recibido en este tema, donde aseguró que, los avances han sido más significativos gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado.

En cuanto al suministro de agua, informó que el problema se encuentra resuelto en un 95 % en el municipio que representa, aunque reconoció que, en sectores como Colinas del Pedregal aún se trabaja en la instalación de tuberías de mayor capacidad para garantizar el servicio.

Asimismo, resaltó que el gobernador impulsa un proyecto de modernización del sistema de agua con infraestructura más amplia y eficiente, lo que permitirá que la Región Carbonífera cuente con cobertura total.

"Le agradecemos este evento tan bonito, un programa de agua para la Región Carbonífera que viene sobre todo a solucionar este rubro", manifestó.

Finalmente, el alcalde enfatizó la importancia de la sinergia con el Gobierno del Estado a través del programa "Hombro con Hombro", mediante el cual San Juan de Sabinas ha recibido beneficios adicionales como techumbres y pavimentación.

Aseguró que, estos avances reflejan el compromiso del gobernador con Coahuila y con la Región Carbonífera, consolidando un trabajo conjunto que impulsa el desarrollo de las comunidades.