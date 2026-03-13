Arranca campaña de descacharrización en Nava para prevenir dengue

Nava, Coah.— Con la participación de personal de salud y vecinos del municipio, dio inicio una campaña de descacharrización y acciones preventivas para evitar enfermedades transmitidas por vector, principalmente el dengue.

Durante la jornada se instalaron tolvas para la recolección de cacharros y objetos en desuso que pueden acumular agua, además de la entrega de abate en domicilios para eliminar larvas del mosquito transmisor.

Personal de la Secretaría de Salud también brindó información preventiva a las familias sobre la importancia de mantener patios limpios y libres de recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones, también se realizó la desparasitación de mascotas para prevenir problemas de garrapatas y pulgas, buscando con ello mejorar las condiciones de salud en los hogares y reducir riesgos para la población.