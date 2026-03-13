Manolo Jiménez Salinas lanza programa de agua en Múzquiz: inversión histórica

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión sin precedentes de 221.8 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció en Múzquiz el arranque del gran Programa de Agua para la Región Carbonífera, acompañado por los alcaldes de los cinco municipios de esta cuenca.

El mandatario destacó que estas obras representan un paso firme para garantizar el abasto del vital líquido y mejorar la calidad de vida de miles de familias, cumpliendo compromisos asumidos desde su campaña.

Importancia del programa de agua en Múzquiz

Durante el evento, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia de este proyecto estratégico, que se ejecutará en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Agua en la Carbonífera (SIMARC).

"Cuando se suman esfuerzos y hay coordinación, se logran grandes cosas", expresó, agradeciendo el respaldo del gobernador y reafirmando que la región "va pa´ delante a pasos de gigante".

El programa contempla la construcción de nueva infraestructura, modernización y rehabilitación de líneas de agua y drenaje, así como acciones para mejorar la captación, conducción, almacenamiento y distribución del recurso.

Obras destacadas del programa de agua

Entre las obras destacan la perforación del Pozo Aparicio III en Múzquiz, la reposición del colector Bolívar en Sabinas, la línea de agua en Colinas del Pedregal en San Juan de Sabinas y la regulación de presiones en el sistema principal Aura-Sabinas, que ya registra un avance superior al 60%.

Además, se informó que el sistema intermunicipal contará con dos vactor, tres retroexcavadoras, un parque vehicular renovado y 15 cuadrillas de personal capacitado para atender la problemática del agua.

En total, se tienen programadas más de 40 obras de agua potable, drenaje y saneamiento en toda la región durante este año, consolidando la inversión más grande en la historia de la Carbonífera en este rubro, que asciende a 321 millones de pesos sumando acciones de 2024 y 2025.

Testimonios y compromisos del gobernador

Fue la ciudadana Yesika Araceli Garza Romo, quien en su intervención como beneficiada agradeció el apoyo tanto del Gobierno del Estado como municipal, reconociendo el gran trabajo del mandatario estatal en torno a los programas que son de gran beneficio para las familias de esta cuenca.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que, este esfuerzo integral no solo busca garantizar servicios básicos, sino también impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Anunció proyectos de pavimentación, techumbres escolares y la reactivación de la minería con más de 60 productores beneficiados, además de la construcción de parques industriales para atraer inversión nacional y extranjera.

"Hoy fortalecemos un compromiso con la Carbonífera: mejorar la calidad de vida de su gente y asegurar un futuro con más oportunidades", concluyó.