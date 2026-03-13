Retiran brazalete a Rubí Carrizales Ramírez; víctimas ven retroceso en la justicia: Juanita Olalde

La abogada de las víctimas aclaró que la imputada no fue absuelta ni declarada inocente; únicamente se modificaron sus medidas cautelares.

Monclova, Coah.– La abogada de las víctimas en el caso de Rubí Carrizales Ramírez, Juanita Olalde, confirmó que este día se resolvió retirar el brazalete electrónico que portaba la imputada como medida cautelar, aunque continuará enfrentando el proceso en libertad, con la obligación de no salir de la región y de acudir a firma periódica cada 15 días.

La litigante precisó que la resolución no significa que Rubí Carrizales Ramírez haya sido declarada inocente, absuelta o liberada, ya que, explicó, la acusada siempre ha llevado el proceso en libertad, por lo que el cambio únicamente corresponde a una modificación en las medidas cautelares que le fueron impuestas. "Nada más le quitan el brazalete, o sea, nada más para que firme. Eso es lo único que pasó en esta ocasión, pero no está absuelta, no está declarada inocente ni nada por el estilo", sostuvo Juanita Olalde.

Acciones de la autoridad

La representante legal de las víctimas explicó que esta determinación se dio luego de que se promoviera un amparo en contra del brazalete electrónico que le fue colocado a Rubí Carrizales Ramírez en octubre de 2024. Indicó que, tras la intervención de un nuevo juez en el juicio de amparo, la autoridad resolvió que el dispositivo debía ser retirado.

Sin embargo, Juanita Olalde calificó la decisión como un retroceso en la búsqueda de justicia, al señalar que el caso se ha prolongado por casi nueve años, mientras las víctimas continúan esperando una resolución definitiva firme. Aseguró que sus representados se sienten en estado de desamparo, pues consideran que la eliminación del brazalete electrónico incrementa el riesgo de que la imputada pueda evadir la acción de la justicia. "La verdad estamos hablando de que ya van a ser nueve años... y la justicia no la vemos avanzar. Al contrario, mis representados sienten que se aleja cada vez más", expresó.

Preocupaciones sobre una posible fuga

La abogada advirtió además que existe preocupación fundada de una posible fuga, ya que Rubí Carrizales Ramírez enfrenta una condena de nueve años de prisión, así como la obligación de cubrir una reparación del daño superior a 1 millón de pesos, por lo que, dijo, la acusada conoce el panorama legal al que se enfrenta. "Aquí existe ya realmente la posibilidad de que ella se fugue", señaló.

Ante este escenario, Juanita Olalde informó que la representación legal de las víctimas promoverá los recursos legales que correspondan, y no descartó solicitar una revisión de medidas cautelares, con el objetivo de que se restablezcan condiciones que garanticen la permanencia de la imputada en la región y se brinde mayor certeza a las víctimas.

Finalmente, reiteró que la resolución dada a conocer este día no modifica el fondo del caso, sino únicamente las medidas bajo las cuales Rubí Carrizales Ramírez seguirá enfrentando el proceso judicial.