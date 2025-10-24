Avances en la Planta Tratadora de Aguas Residuales en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con la intención de constatar los avances que presenta la obra de la planta tratadora de aguas residuales, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó un recorrido de supervisión en este importante proyecto que representará un gran beneficio para el municipio.

La mañana de este viernes, el presidente municipal llevó a cabo la visita para verificar que los trabajos se desarrollen conforme a los planes establecidos, asegurando calidad, eficiencia y cumplimiento de los tiempos programados para esta obra.

Durante el recorrido se revisaron las distintas etapas de construcción y se evaluó el progreso general de la obra, demostrando el seguimiento cercano que se mantiene en cada proyecto que impacta directamente en la calidad de vida de la población.

Al respecto, el presidente municipal destacó que esta obra es estratégica para el desarrollo sostenible de Cuatro Ciénegas, ya que permitirá mejorar el tratamiento de aguas residuales, reduciendo la contaminación y generando condiciones más seguras y saludables para la población, además de garantizar la protección de los ecosistemas.

"Quiero agradecer a la Fundación Carlos Slim que nos está apoyando con este importante proyecto que no solo mejoran la infraestructura, sino que también garantizan un futuro más limpio y saludable para nuestras familias", señaló el edil

Durante el recorrido, Leija Vega revisó las distintas etapas de construcción y sostuvo diálogo con el personal técnico a cargo, reiterando la importancia de mantener un monitoreo constante para asegurar que cada acción cumpla con los protocolos ambientales y de seguridad.

La planta tratadora resolverá la problemática de los malos olores en la zona cercana a la laguna de oxidación, evitará la saturación de alcantarillas y permitirá el reciclaje del agua para diversas actividades productivas.

La supervisión de esta obra refleja el compromiso del Gobierno Municipal con el desarrollo de Cuatro Ciénegas, reafirmando su objetivo de impulsar proyectos que promuevan el bienestar común y fortalezcan la confianza ciudadana en la administración pública.