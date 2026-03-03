Víctor Leija supervisa avance de Casas del Bienestar en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.– El alcalde Víctor Manuel Leija Vega realizó un recorrido de supervisión por la zona donde se desarrollan los trabajos de preparación del terreno para la construcción de las Casas del Bienestar, un programa que representa un importante avance en materia de vivienda y bienestar social para las familias del municipio.

Durante la visita, el Presidente Municipal constató el avance de las labores que se realizan, entre las que destacan la limpieza y el acondicionamiento del área, acciones fundamentales para dar paso al inicio formal de la obra. Estas actividades forman parte de la primera etapa del proyecto, el cual busca ofrecer viviendas dignas a quienes más lo necesitan.

Leija Vega destacó que, además del beneficio social que representa este programa, los trabajos actuales están generando una derrama económica directa, ya que la mano de obra empleada está integrada por personas del propio municipio de Cuatro Ciénegas, fortaleciendo así la economía local y apoyando a las familias cieneguenses.

"Seguiremos trabajando en conjunto para sentar las bases para un futuro más justo, donde las familias tengan certeza, estabilidad y mejores oportunidades. Este proyecto es una muestra de que cuando se trabaja con planeación, coordinación y sensibilidad social, los resultados se traducen en bienestar real para la gente", expresó el edil.

Asimismo, el Presidente Municipal informó que en los próximos días se llevará a cabo el banderazo oficial de arranque, con el cual dará inicio formal la construcción de las viviendas correspondientes a la primera etapa de las Casas del Bienestar.

Finalmente, el edil señaló que próximamente se darán a conocer nuevas noticias dirigidas a las personas que no resultaron beneficiadas en esta primera etapa, reiterando el compromiso de continuar gestionando para ampliar el alcance del programa y atender a más familias del municipio.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida, promuevan el desarrollo social y fortalezcan la economía de Cuatro Ciénegas.