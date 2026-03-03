Mujer fallece en Frontera mientras pedía auxilio espiritual

FRONTERA, COAHUILA.- "Buscaban auxilio espiritual": el párroco Paulo Sánchez Valencia narra el fallecimiento de mujer afuera de la parroquia Verbo Encarnado en Frontera, mientras se celebraba la misa por los enfermos este lunes pasado.

El sacerdote explicó que la mujer llegó acompañada de sus familiares con la intención de ingresar al templo para recibir oración, ya que se sentía mal de salud; sin embargo, arribaron cuando la ceremonia religiosa estaba por concluir. "Nosotros estábamos en misa cuando alguien entró al templo a solicitar ayuda, que necesitaban auxilio espiritual. Uno de nuestro equipo nos dijo que había una señora muy mal. Yo pedí que le hablaran a la ambulancia; ese evento fue casi para terminar la misa", relató.

De acuerdo con el padre, mientras se realizaban los últimos momentos de la celebración, la mujer permanecía en el vehículo estacionado frente a la parroquia, donde su estado de salud se deterioró rápidamente. Tras dialogar con los familiares, le comentaron que provenían de un asunto personal cuando la mujer comenzó a sentirse mal y decidió detenerse en el templo para pedir oración. No obstante, falleció en el automóvil, presuntamente por falta de oxígeno o a causa de un infarto.

El hecho causó consternación entre los feligreses que se encontraban en el recinto religioso. Al concluir la misa, el sacerdote realizó la oración de réquiem para encomendar su alma, absolverla de sus pecados y rociar agua bendita, en un acto solemne tras lo sucedido.