Protección Animal Frontera: perro muerde a menor y se evalúa su futuro

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinadora de Protección Animal en Ciudad Frontera, Tuilzie Ibarra Vázquez, señaló que lo ideal es que la familia revise el estado de salud y comportamiento del perro involucrado en el ataque a una menor de edad antes de tomar la decisión de dormirlo.

Indicó que hasta el momento la familia de la niña no se ha acercado a la Presidencia Municipal para solicitar apoyo, por lo que la dependencia se ha mantenido al margen. "Es un hecho totalmente aislado a nosotros. En ningún momento hemos tenido un reporte. Esta situación pasó el fin de semana; la niña sigue internada, pero estable. La familia no se ha acercado con nosotros y nos hemos mantenido al margen por respeto a la familia", expresó.

Ibarra Vázquez explicó que, como en cualquier caso donde un perro muerde o rasguña a una persona, la recomendación es que el animal permanezca bajo vigilancia para descartar alguna enfermedad que pudiera poner en riesgo la salud de la menor. Subrayó que desde Protección Animal pueden brindar acompañamiento y orientación en caso de que la familia lo solicite, al tratarse de una situación delicada que requiere atención tanto médica como preventiva.

Asimismo, detalló que, de acuerdo con el reglamento vigente en Saltillo, la eutanasia puede aplicarse únicamente cuando se determina que el perro presenta una agresividad severa y que su comportamiento no puede ser modificado, siempre bajo valoración profesional. Finalmente, reiteró que el objetivo principal es salvaguardar la salud de la menor y actuar conforme a la normatividad y el bienestar animal.