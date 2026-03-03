Frontera: entregan citatorios por música alta

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Ecología en Ciudad Frontera entregará tres citatorios a vecinos de la colonia Occidental por altos decibeles de música, informó el titular de la dependencia, Alejandro Sánchez Cárdenas.

El funcionario explicó que actualmente se atienden tres casos específicos en ese sector, donde los reportes por bocinas a alto volumen han sido constantes y, en algunos casos, reincidentes.

"Ahorita traemos tres casos en la colonia Occidental en los cuales tenemos citatorio con ellos para ver algunos temas y explicarles. Es un protocolo que debemos seguir. Se han atendido todos los reportes de bocinas en alto volumen y seguimos dándoles seguimiento a los que son reincidentes; luego de semanas que los visitamos, los vecinos acuden a dar más reportes", detalló.

Indicó que los citatorios se emiten con el apoyo del departamento Jurídico y de Seguridad Pública, como parte del procedimiento formal. En caso de que alguno de los señalados no acuda al citatorio y se confirme reincidencia, se aplicará una multa de mil 500 pesos.

Además, advirtió que de persistir la conducta, podrían solicitar el apoyo de Seguridad Pública para proceder con el retiro de las bocinas.

Sánchez Cárdenas precisó que algunos reportes corresponden a música a alto volumen durante la noche, mientras que otros están relacionados con actividades religiosas realizadas los domingos por la mañana.

Finalmente, señaló que por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, primero se privilegia el diálogo con los ciudadanos y posteriormente, de ser necesario, se aplica el reglamento municipal.