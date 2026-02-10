Sari Pérez Cantú supervisa rehabilitación de plaza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, y el regidor Orlando Hipólito Plaza, realizó una visita de supervisión a la plaza de la colonia 10 de Mayo para constatar el avance de los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en este espacio público, el cual se ejecuta en dos etapas en beneficio de las familias del sector.

Durante el recorrido, se constató que la primera etapa de la obra se encuentra prácticamente concluida, restando únicamente la instalación de nuevas luminarias para su finalización total. En esta fase se realizaron trabajos de embanquetado, rehabilitación integral de la cancha de básquetbol, reinstalación de aparatos de ejercicio, mantenimiento y pintura de juegos infantiles existentes, así como la mejora del sistema de electrificación.

El director de Obras Públicas detalló que, una vez concluida esta primera etapa, dará inicio de inmediato la segunda fase del proyecto, que contempla la instalación de nuevos juegos infantiles sobre césped artificial, la rehabilitación del kiosco con nuevo piso y la construcción de una cisterna que permitirá el riego adecuado de la segunda mitad de la plaza.

Durante la inspección, la alcaldesa convivió de manera cercana con vecinas y vecinos de la colonia, incluso utilizando algunos de los aparatos de ejercicio ya rehabilitados, gesto que fue bien recibido por la comunidad y que refleja su cercanía y compromiso con la recuperación de espacios públicos funcionales.

Los vecinos de la colonia agradecieron la atención y respuesta del Gobierno Municipal, destacando la disposición de la alcaldesa y su equipo para atender solicitudes ciudadanas y mejorar la calidad de vida del sector a través de la recuperación de espacios que promueven la convivencia, la actividad física y el uso comunitario.

