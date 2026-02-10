Víctor Leija supervisa avance de planta tratadora en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.– Con el objetivo de constatar el avance de una de las obras más importantes para el desarrollo sostenible del municipio, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó un recorrido de supervisión en la construcción de la planta tratadora de aguas residuales, obra que permitirá dar solución a una de las problemáticas más sentidas de Cuatro Ciénegas.

Acompañado por autoridades municipales y personal técnico, el presidente municipal verificó los avances que presenta esta obra estratégica, la cual actualmente registra un 37 % de avance físico, desarrollándose conforme al calendario y a los lineamientos establecidos.

Durante el recorrido se revisaron las distintas etapas de construcción y se evaluó el progreso general del proyecto, demostrando el seguimiento cercano que se mantiene en cada obra que impacta directamente en la calidad de vida de la población.

El alcalde Ing. Víctor Leija Vega destacó que esta obra es fundamental para fortalecer el sistema de saneamiento del municipio, mejorar el tratamiento de las aguas residuales y contribuir al cuidado del entorno natural y la protección de los ecosistemas.

"Esta es una obra estratégica para el desarrollo sostenible de Cuatro Ciénegas, ya que permitirá generar condiciones más seguras y saludables para la población y proteger nuestros ecosistemas, que son un patrimonio invaluable", señaló el edil.

De acuerdo con el calendario de ejecución, se prevé que la fase de construcción concluya en el mes de abril, lo que permitirá seguir avanzando en acciones que mejoren los servicios básicos y el bienestar de las familias cieneguenses.

Asimismo, el presidente municipal agradeció el respaldo de la Fundación Carlos Slim, cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de este importante proyecto.

Leija Vega sostuvo diálogo con el personal a cargo de la obra, reiterando la importancia de mantener un monitoreo constante para asegurar que los trabajos se realicen con calidad, eficiencia y bajo los protocolos ambientales y de seguridad correspondientes.

La planta tratadora permitirá resolver la problemática de los malos olores en la zona cercana a la laguna de oxidación, evitar la saturación de alcantarillas y hacer posible el reciclaje del agua para diversas actividades productivas, consolidándose como un proyecto clave para el presente y futuro de Cuatro Ciénegas.

Con este tipo de obras, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan los servicios básicos, promuevan el desarrollo sostenible y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.