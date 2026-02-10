Cuatro Ciénegas despide a José Enrique Venegas: conmoción en la comunidad

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La muerte del elemento de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas, José Enrique Venegas, dejó una profunda consternación entre compañeros, autoridades y ciudadanos, luego de que el oficial perdiera la vida tras complicaciones derivadas de un problema de salud respiratorio que atendía desde hacía varias semanas.

De acuerdo con información recabada, fue el pasado lunes 9 de febrero cuando el policía apenas iniciaba su turno vespertino en la corporación, momento en el que comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció. Aunque recibió atención médica inmediata y fue trasladado de urgencia al Hospital General, los esfuerzos por salvarle la vida resultaron infructuosos.

Este martes, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós durante su velación en Funerales Cuatro Ciénegas, donde elementos de distintas corporaciones realizaron una guardia de honor en reconocimiento a su trayectoria y servicio. También acudió el alcalde Víctor Leija Vega para expresar sus condolencias a la familia.

José Ángel Vázquez, abuelo del oficial, recordó a su nieto como una persona tranquila y de buen corazón, quien pese a sus problemas de salud nunca dejó que estos lo vencieran. Señaló que "Kike", como era conocido de cariño, había viajado en varias ocasiones a Monclova para someterse a estudios médicos con el objetivo de tratar su padecimiento respiratorio, e incluso tenía programado para este jueves un examen relacionado con hígado graso.

"Era pura risa con él, muy tranquilo; jamás fue enojón ni violento. Amaba ser policía, tenía años laborando para la corporación y se sentía a gusto ahí", expresó su abuelo.

Se informó que el cuerpo del oficial permanecerá en velación durante este martes, mientras que el miércoles será trasladado a las instalaciones de la corporación para realizarle el último pase de lista antes de su sepultura en el panteón municipal, donde familiares, amigos y compañeros le darán el último adiós.