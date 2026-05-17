Javier Flores supervisa obra de drenaje en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red sanitaria y atender de manera inmediata las afectaciones registradas en el bulevar Doctor Humberto Rodríguez, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido de supervisión por la obra de rehabilitación del colector de drenaje sanitario.

Durante la visita, el presidente municipal constató el avance de los trabajos que actualmente se desarrollan en la zona, donde personal operativo mantiene labores permanentes de día y de noche para agilizar la reparación y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Javier Flores informó a la ciudadanía que las labores continúan incluso durante la noche, debido a la magnitud de la obra y a la necesidad de mantener condiciones seguras para trabajadores y automovilistas.

La rehabilitación contempla la reposición de aproximadamente 81 metros lineales de tubería dañada, luego del colapso del material existente, problema que representaba un riesgo para la infraestructura sanitaria y para los habitantes del sector.

El alcalde destacó que su administración mantiene el compromiso de atender de manera oportuna las necesidades prioritarias de la población, trabajando en acciones que permitan mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las familias de San Buenaventura.