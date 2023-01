Avanzan en denuncias por despido

SALTILLO, COAH.- Desde el pasado 3 de octubre se han resuelto 12 mil convenios de contratos laborales en todo el estado, mientras que un bajo porcentaje no pudo llegar a un acuerdo con su patrón, mismas que son alrededor de 475 conflictos y el principal motivo es por despido injustificado.

Lo anterior lo dio a conocer Sergio Sisbeles Alvarado, Presidente del Centro de Conciliación Laboral de Coahuila y agregó que se han recuperado más de 140 millones de pesos en firmas de conciliación, la mayoría de los casos con pagos en una sola exhibición, al igual que en pagos diferidos.

"El porcentaje de los conflictos no resueltos es relativamente bajo y los demandantes no están conformes con las cantidades que pedían en los reclamos, por ello es que se emitieron las constancias de no conciliación, luego de que los ex trabajadores no estuvieron conformes", añadió el funcionario estatal.

Sisbeles Alvarado destacó que con el nuevo sistema, los trabajadores tienen una mayor certeza legal y también se ahorran tiempo en los procesos de demanda, que podían ser de hasta un año: "Los nuevos centros ofrecen asesorías a los usuarios sobre sus derechos laborales, lo que representa un mecanismo de gran beneficio para dirimir controversias derivadas de la contratación de personal en cualquier ámbito laboral formal dentro de Coahuila".