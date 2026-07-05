Pierde familia su casa en incendio

Una familia de cinco integrantes perdió su vivienda y todas sus pertenencias tras un incendio que consumió por completo un tejabán en el ejido El Temporal, al poniente de Saltillo.

El siniestro ocurrió este sábado en un domicilio ubicado sobre la carretera antigua a General Cepeda, donde habitaban dos adultos y tres menores de edad.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Tras el reporte de la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran a construcciones cercanas.

Al lugar también se movilizaron oficiales de la Policía Municipal, entre ellos personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), que brindó acompañamiento a la familia y apoyo emocional a los menores durante la atención de la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda, construida con materiales ligeros como madera, lámina y cartón, fue consumida por las llamas en cuestión de minutos. Muebles, ropa, documentos y demás pertenencias quedaron reducidos a cenizas, sin que fuera posible rescatar algún objeto.

Detalles confirmados sobre la emergencia

Entre los momentos más difíciles de la emergencia estuvo la reacción de los tres menores, quienes observaron cómo el fuego destruía su hogar mientras eran consolados por elementos policiacos.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que una veladora encendida habría originado el incendio; sin embargo, precisaron que los peritajes determinarán las causas del siniestro.

Apoyo a la familia afectada

Tras la pérdida total de su patrimonio, Berenice Gutiérrez Piña solicitó el apoyo de la ciudadanía con alimentos, ropa, cobijas, artículos de primera necesidad y aportaciones económicas para comenzar de nuevo.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al teléfono 844 222 7505, donde recibirán información sobre la forma de hacer llegar su ayuda.