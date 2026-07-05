Atiende DIF a más de10 mil con unidad móvil

El programa Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, ha brindado atención gratuita a 10,826 personas en colonias, barrios, ejidos e instituciones educativas del municipio, informó la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo. La funcionaria señaló que, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil ha acercado servicios de salud tanto a la zona urbana como rural de Saltillo. "Seguimos trabajando con nuestro compromiso de llevar los servicios del DIF a las colonias, barrios y ejidos para llegar hasta donde más se necesitan", expresó.

Detalles del programa Amor en Movimiento

De acuerdo con el DIF Saltillo, mediante este programa se han entregado 5,952 lentes, 1,846 aparatos auditivos, 1,898 servicios dentales, así como 688 glucómetros y 144 baumanómetros. La jornada más reciente se realizó en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la colonia ISSSTE, donde se benefició de manera directa a la comunidad educativa.

Próxima jornada de atención gratuita

El organismo informó que la próxima jornada de Amor en Movimiento se llevará a cabo el jueves 9 de julio, a partir de las 15:00 horas, en el Centro Comunitario Morelos, ubicado en la prolongación Otilio González número 446. En ese sitio se ofrecerán gratuitamente servicios de optometría, audiometría y atención dental, además de la entrega de glucómetros y baumanómetros. Para acceder a los servicios de la unidad móvil será necesario presentar copia de la credencial para votar (INE), comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a dos meses y CURP. Se deberá entregar un juego de copias por cada servicio solicitado. En el caso de menores de edad, únicamente se requerirá copia de la CURP.