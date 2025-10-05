Donación Solidaria para Familia de Don Lauro en Crisis Económica

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La familia de don Lauro Antonio Garza Benavides, originario de San Buenaventura, enfrenta una difícil situación económica tras la delicada cirugía a corazón abierto a la que fue sometido en la Clínica 34 de Cardiología en Monterrey, Nuevo León.

El hombre de oficio empacador en la tienda Gutiérrez fue ingresado de urgencia luego de que su corazón funcionara apenas al 20 por ciento. Los médicos intentaron realizarle un cateterismo, pero al no obtener resultados, se procedió a la intervención quirúrgica. Actualmente permanece en la cama uno de terapia intensiva, acompañado por su esposa, quien lo cuida día y noche.

De acuerdo con la página altruista "Solpando Vida", la situación de la familia se complicó aún más luego del fallecimiento reciente de su yerno, quien era el principal apoyo económico. A los gastos funerarios ahora se suman los costos hospitalarios y la estadía fuera de su municipio natal.

"Don Lauro ocupa nuestro apoyo, su familia es de muy bajos recursos y no cuenta con un sueldo fijo", expusieron a través de redes sociales, donde llamaron a la solidaridad de la comunidad.

Algunas personas ya han respondido realizando aportaciones a la cuenta de BanCoppel 4169161445844904, a nombre de la señora Guadalupe Flores, esposa del paciente. La familia confía en que más ciudadanos puedan sumarse para que Lauro Antonio tenga una recuperación digna y sin la angustia económica que hoy enfrentan.

Las personas también pueden apoyar comprando comida a la familia, al número 8662569511, con su hija Vanessa Flores.