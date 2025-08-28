Intervención inmediata a mujer agredida en Frontera

La directora de la Instancia Municipal de la Mujer en Frontera, Valeria González, informó que se brinda atención integral a una mujer víctima de violencia familiar, quien sufrió una agresión física de gravedad presuntamente a manos de su pareja sentimental.

El caso de Amairany Martínez, madre de familia, ya se encuentra en manos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, mientras que autoridades municipales han intervenido para brindarle apoyo inmediato.

De acuerdo con información trascendida, los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto en la colonia Sierrita, donde la joven fue presuntamente golpeada por su pareja, identificado como Alejandro Castro Cárdenas. Como resultado de la agresión, Martínez presentó tabique desviado y fracturado, esguince cervical de segundo grado, fractura en el cráneo (hueso occipital), así como varias costillas astilladas, además de múltiples moretones.

Ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, la víctima acudió directamente a la Presidencia Municipal de Frontera, donde solicitó ayuda para evitar ser agredida nuevamente, tanto ella como otras posibles víctimas.

En entrevista, la titular de la Instancia de la Mujer detalló que se le ha brindado apoyo en traslados, acompañamiento policial, alimento caliente y documentación necesaria para el proceso legal y médico.

"Es importante que las mujeres sepan que no están solas. Desde el DIF y esta dependencia estamos para apoyarlas. Les pedimos que denuncien, que no tengan miedo, aquí tienen aliadas que las van a acompañar", expresó Valeria González.