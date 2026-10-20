Aseguran 33 kilos de cristal en operativos en Monclova

DIANA ORTIZ

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Autoridades estatales y municipales aseguraron aproximadamente 29 kilogramos de narcóticos en distintos operativos realizados en Monclova, donde tres personas fueron detenidas y se ejecutaron dos cateos en las colonias Azteca y Carranza.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, las acciones derivaron de una investigación sobre la distribución de narcóticos en la Región Centro.

En uno de los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, a quienes les aseguraron 14 kilogramos de cristal. En el procedimiento participaron elementos de la Policía Municipal de Monclova y de la Policía Estatal.

Además, las autoridades aseguraron un vehículo relacionado con este caso. Tanto los narcóticos como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad federal.

Como parte de las investigaciones, posteriormente se realizaron dos cateos en las colonias Azteca y Carranza, donde fueron asegurados aproximadamente otros 15 kilogramos de narcóticos, entre marihuana y cristal.

Estos aseguramientos forman parte de las acciones coordinadas de las corporaciones de seguridad para combatir la distribución de drogas en la Región Centro de Coahuila.

Operativo en Acuña

En un operativo distinto, realizado en Acuña, elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 33.7 kilogramos de cristal tras catear un vehículo tipo Van Club Wagon, marca Ford.

La unidad había sido localizada el sábado 17 de octubre en el Fraccionamiento Paseo del Sol, luego de un reporte ciudadano anónimo al Sistema Estatal de Emergencia. El cateo se efectuó este lunes con autorización de un Juez de Control.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó la importancia del trabajo de las distintas corporaciones policiales mediante patrullajes y cateos que permiten el aseguramiento de narcóticos.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen acciones coordinadas con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

Los aseguramientos se suman a la incautación de más de media tonelada de marihuana realizada días antes en distintas regiones del estado.