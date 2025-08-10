Alcalde de San Buenaventura Destaca Importancia del Programa de Empleo Temporal

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Ante la creciente necesidad de empleo en la región centro del estado, el Ayuntamiento de San Buenaventura decidió continuar con el programa de empleo temporal, el cual actualmente beneficia a 20 hombres y mujeres que enfrentaban una difícil situación por la falta de oportunidades laborales.

El aún alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez dio a conocer que esta estrategia ha sido clave para brindar un ingreso seguro a las familias mientras se reactivan en el ámbito laboral. Durante una visita reciente a los beneficiarios, destacó la importancia de mantener el apoyo y anunció la ampliación del programa, que contemplará la incorporación de 30 personas más en los próximos días.

"Los beneficiarios actuales están participando en labores de rehabilitación de las plazas principales, limpieza de las arterias viales y mejora de la imagen urbana, además de reforzar tareas de los servicios primarios", dijo el alcalde Hugo Lozano.

Señaló que la intención es que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo y que van a seguir reclutando para que más ciudadanos puedan beneficiarse. El programa, impulsado por el gobierno municipal, busca no solo atender el desempleo, sino también contribuir a mejorar los espacios públicos y servicios de la localidad.