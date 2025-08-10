Provocador desata alerta por incendios en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron tres incendios registrados al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad, evitando que las llamas se propagaran y causaran daños mayores, situación inusual que fue denunciada a los cuerpos policiacos.

El primero de los siniestros ocurrió en los durmientes del puente del ferrocarril sobre el río; el segundo, en el tanque elevado; y el tercero, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Según los reportes oficiales, todos los incendios fueron provocados deliberadamente por una persona, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.

Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia, los tres incendios fueron controlados sin que se reportaran daños materiales ni personas lesionadas. La coordinación entre Protección Civil y Bomberos fue clave para evitar consecuencias mayores.

Ante estos hechos, se hace un llamado a toda la ciudadanía a mantenerse alerta y denunciar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad. Las denuncias pueden realizarse a través de los números de emergencia disponibles.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar al responsable de estos actos, mientras se refuerzan las medidas de vigilancia en zonas vulnerables. La colaboración ciudadana será fundamental para prevenir futuros incidentes.