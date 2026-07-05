Sara Pérez Cantú busca regularizar bienes municipales

FRONTERA, COAH.– El Ayuntamiento de Frontera busca concluir la actual administración con el 100 % de sus bienes municipales regularizados, a fin de contar con certeza jurídica y facilitar el acceso a recursos para la rehabilitación de plazas, áreas verdes y centros comunitarios.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que el municipio registra un avance importante en el proceso de escrituración de predios municipales y aseguró que la meta es regularizar la totalidad de los inmuebles antes de finalizar su gestión.

Explicó que actualmente los gobiernos estatal y federal exigen que los terrenos donde se ejecutarán obras públicas cuenten con escrituras a nombre del Ayuntamiento, por lo que la regularización se ha convertido en un requisito indispensable para gestionar recursos.

"Quiero que al finalizar esta administración tengamos el 100 % regularizado. Es un proceso que representa un costo para el municipio, pero es muy importante porque tanto el Estado como la Federación exigen que las propiedades estén escrituradas para poder invertir en ellas", señaló.

La edil indicó que, una vez concluido el proceso de regularización, el Gobierno Municipal podrá iniciar proyectos de mejora en distintos espacios públicos, entre ellos plazas, áreas verdes y el Centro Comunitario de la colonia San Cristóbal.

Por su parte, el síndico Antonio Juaristi Alemán informó previamente que el Ayuntamiento ha logrado regularizar alrededor de 80 bienes inmuebles municipales, mientras que permanecen 40 predios en proceso de identificación, levantamiento topográfico e integración de expedientes.

Añadió que gran parte de la documentación extraviada ya fue recuperada mediante consultas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo que ha permitido avanzar en la escrituración de diversos inmuebles.

Entre los sectores donde aún existen predios pendientes de regularización mencionó las colonias Occidental, Sierrita, Aeropuerto, Aviación y Ampliación Huizachal.

La alcaldesa adelantó que, una vez que los inmuebles cuenten con certeza jurídica, el municipio impulsará proyectos de rehabilitación de áreas verdes y espacios recreativos, con el propósito de que todas las colonias dispongan de lugares adecuados para la convivencia familiar, la recreación y la práctica del deporte.

Precisó que algunos trabajos podrían iniciar este mismo año y, de no ser posible, quedarían contemplados para el siguiente ejercicio presupuestal como parte de los proyectos prioritarios de la administración.