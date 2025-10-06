Ayuntamiento de Frontera recibe solicitudes de instituciones educativas para programa de limpieza escolar

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera ha recibido seis solicitudes de instituciones educativas que buscan integrarse al programa de limpieza impulsado por las diferentes áreas de la Presidencia Municipal, con el fin de mejorar sus espacios y garantizar un entorno más seguro y saludable para los estudiantes.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, informó que se tiene un listado de escuelas primarias, secundarias y jardines de niños que requieren apoyo, ya que las recientes lluvias provocaron el crecimiento acelerado de la hierba en los planteles.

"La maleza sobrepasa el alcance de limpieza de los padres de familia para darles mantenimiento. Tenemos seis escuelas preparadas para visita; la idea es tener el acercamiento y ver qué tipo de trabajos se necesitan, qué herramienta se requiere y cuántas personas asistirán", señaló.

López Gaytán subrayó que la administración municipal mantiene el compromiso de respaldar a la comunidad educativa, pues la limpieza de los espacios escolares es también una medida preventiva para la salud de los alumnos.

Asimismo, exhortó a que en las próximas jornadas se sumen docentes y padres de familia, al considerar que este tipo de programas deben ser un esfuerzo compartido en beneficio de los estudiantes y la mejora de la infraestructura escolar.