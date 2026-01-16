Contactanos
Coahuila

Ayuntamiento de San Buenaventura invita a exposición fotográfica: La Gran Fuerza de México

El evento es una oportunidad para que las familias conozcan el trabajo de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país.

Por Staff / La Voz - 16 enero, 2026 - 05:26 p.m.
Ayuntamiento de San Buenaventura invita a exposición fotográfica: La Gran Fuerza de México
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Ayuntamiento de San Buenaventura invita a la ciudadanía a asistir a la exposición fotográfica "La Gran Fuerza de México", organizada por la Comandancia del 14/o. Regimiento de Caballería, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

      La muestra tiene como objetivo presentar a la población el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad, el auxilio a la ciudadanía y el desarrollo del país, a través de una galería compuesta por 20 fotografías representativas de su labor.

       

      La exposición se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 09:00 horas, en la Plaza Principal de San Buenaventura, Coahuila, y estará abierta al público en general.

      El profesor José Luis Terrazas, Secretario del Ayuntamiento, extendió la invitación de parte de las autoridades militares y municipales para que las familias del municipio acudan y conozcan de cerca esta muestra visual, la cual resalta el compromiso, disciplina y vocación de servicio del Ejército Mexicano.

