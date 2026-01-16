Ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes por servicio social en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- A nombre del alcalde Javier Díaz González, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes que cumplieron con su servicio social en programas y acciones emprendidas por el Gobierno Municipal de Saltillo.

En total, se entregaron 120 reconocimientos a alumnas y alumnos de diferentes instituciones educativas, quienes aportaron su tiempo, esfuerzo y compromiso en acciones a favor de una mejor comunidad.

"El alcalde Javier Díaz González agradece el apoyo de las y los jóvenes que participaron en los programas de servicio social que puso a disposición el Gobierno Municipal de Saltillo; está convencido de que el trabajo en equipo da como resultado una mejor comunidad", afirmó el director del Instituto Municipal de la Juventud.

Ramírez Espinoza señaló que las y los jóvenes no solo cumplieron con un requisito académico, sino que participaron en acciones de alto impacto social que fortalecieron el tejido comunitario y contribuyeron a mejorar su entorno.

Por su parte, la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar, comentó que a través de estos reconocimientos se busca visibilizar el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el periodo en el que prestaron su servicio.

"Este reconocimiento representa un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y motivarlos a seguir participando en acciones comunitarias, ya que su trabajo sí impacta en cambios reales y de beneficio para la sociedad", apuntó Briones Aguilar.

La coordinadora de Vinculación de la Facultad de Jurisprudencia, Arantxa Garza Garza, en representación del director Alfonso Yáñez Arreola, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al Gobierno Municipal por brindar espacios para que las y los estudiantes puedan involucrarse activamente con su comunidad.

Finalmente, a nombre de las y los alumnos prestadores de servicio social, Karen Janeth Arriaga García compartió su experiencia, la cual calificó como positiva y de gran aprendizaje tanto personal como profesional.

En el evento estuvieron presentes el coordinador de Servicio Social del Instituto Tecnológico, Edgar Eduardo López López; la coordinadora de Servicio Social de la Universidad Carolina, Arleth Sofía Ferrer Estrada; así como las y los prestadores de servicio social que recibieron su reconocimiento.