Tragedia en La Morita: adulto mayor pierde la vida

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este día se registró el fallecimiento de un adulto mayor que era trasladado a una consulta médica en una camioneta Chevrolet, en la colonia La Morita, en Saltillo.

El suceso tuvo lugar en el cruce de las calles Las Moras y Fusilamiento, donde familiares solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que el hombre, de 76 años de edad, se encontraba inconsciente dentro del vehículo.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte; sin embargo, al revisar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible brindarle atención médica.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, el adulto mayor padecía diversas enfermedades y se dirigía a una revisión médica cuando ocurrió el deceso.

Detalles confirmados

Elementos de las autoridades locales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, ya que el fallecimiento se catalogó en vía pública, por lo que fue necesario proceder con los lineamientos requeridos.