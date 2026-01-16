Javier Díaz González y Gabe Northern colaboran por el deporte en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González trabajará en equipo con Gabe Northern, exjugador de la NFL, para impulsar acciones que fortalezcan el deporte en Saltillo.

Durante una reunión de trabajo en la Presidencia Municipal, Díaz González reiteró su disposición para llevar a cabo iniciativas en materia deportiva en todos los sectores de la ciudad, en especial en la disciplina de flag football.

"Estamos muy contentos de que estés aquí y de poder dar la oportunidad a niñas, niños y jóvenes de participar y desarrollarse en el deporte, porque estamos convencidos de que esto les ayuda en todos los aspectos de su vida", señaló.

Javier Díaz destacó además que el exjugador de la NFL haya elegido a Saltillo como su base para proyectar sus balones Crossball, los cuales ya se encuentran en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Francia, entre otros.

Por su parte, Gabe Northern resaltó la importancia de que en Saltillo el alcalde Javier Díaz esté tan involucrado y comprometido con el impulso al deporte, al reconocer las oportunidades que esto genera para la comunidad.

Mencionó que, tras haber estado en otras ciudades, eligió a Saltillo como un punto estratégico para iniciar el desarrollo de su proyecto de balones Crossball, diseñados para ayudar a quarterbacks y receptores a perfeccionar su técnica de pase y recepción.

"El tener la cruz o los números ayuda a mejorar la coordinación y, como quarterbacks, a identificar si tienes un buen espiral; incluso han sido utilizados por equipos que lograron levantarse después de comenzar perdiendo partidos", refirió.

En este contexto, el coach Jesús del Río Tijerina, principal organizador del evento y destacado coach saltillense, informó que en el mes de febrero se llevará a cabo la etapa estatal de un Torneo Élite de Flag Football, el cual se jugará exclusivamente con balones Crossball, con el objetivo de que los equipos locales conozcan y utilicen esta herramienta deportiva.

Detalló que el equipo que resulte campeón representará a Coahuila en un evento nacional que se celebrará en la ciudad de Monterrey durante el mes de mayo del presente año.

Asimismo, se dio a conocer que las academias municipales de Flag Football comenzaron a utilizar estos balones Crossball a partir del arranque que se dio el día de ayer, como parte de las acciones para fortalecer la preparación y el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

Gabe Northern es exjugador de la NFL y formó parte de equipos como los Buffalo Bills, Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers.

Durante su visita a la Presidencia Municipal, el exjugador de la NFL destacó la seguridad que se vive en Saltillo como un factor fundamental para el desarrollo del deporte.

"Porque la gente no se tiene que preocupar por salir a las calles, salir a hacer deporte o salir a pasear", expresó.

Mencionó que en la ciudad donde creció, en Estados Unidos, existían dificultades en materia de seguridad.

"Aquí veo cómo el deporte y la comunidad conviven en un entorno tan seguro; es algo que no he encontrado en ningún otro lugar y es impresionante", reiteró.