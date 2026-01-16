Delimitación de carriles centrales en Saltillo para mejorar seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y optimizar la movilidad urbana, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó los trabajos de delimitación de los carriles centrales en diversas vialidades de la ciudad, como parte de una estrategia integral para ordenar la circulación y mejorar la movilidad de las familias saltillenses.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" trabajaron en la aplicación de pintura blanca con reflejante para delimitar los carriles viales del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la calle Prolongación Francisco de Urdiñola y la Calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad.

Estas acciones permiten brindar mayor certidumbre a las y los automovilistas, al definir de manera clara los espacios de circulación, lo que disminuye maniobras riesgosas, invasiones de carril y conflictos viales, especialmente en tramos de alta afluencia vehicular.

El alcalde Javier Díaz destacó que la correcta señalización de los carriles centrales contribuye a mejorar la fluidez del tránsito, al evitar cuellos de botella y agilizar los traslados durante las horas pico, además de favorecer una movilidad más eficiente para quienes se desplazan diariamente por las principales avenidas de Saltillo.

Acciones de la autoridad

Asimismo, informó que estas acciones se intensifican en distintos puntos de la ciudad, como los bulevares Francisco Coss, Fundadores, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Prolongación Francisco de Urdiñola, Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, así como en las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero, entre otras vialidades.

De manera complementaria, y para incrementar la seguridad de peatones y automovilistas, personal de la Dirección de Servicios Públicos intensificó los trabajos de limpieza general y deshierbe del camellón central de la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Estas labores tienen como propósito ofrecer entornos más seguros, ordenados y con mejor calidad de vida para las y los saltillenses, así como para quienes visitan la ciudad.

Limpieza en cauces naturales

Con el fin de salvaguardar la integridad de las familias, especialmente de quienes habitan en zonas cercanas a cauces naturales de agua, el Gobierno Municipal continúa con los trabajos de atención, limpieza y retiro de maleza y basura en distintos puntos de la ciudad.

Este jueves, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron el arroyo Los Ojitos, en el tramo ubicado en el cruce de la Avenida Universidad y la calle Candela, en la colonia República Poniente.

Atendiendo peticiones ciudadanas realizadas a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, el Ayuntamiento eliminó ramas bajas que impedían la visibilidad al interior del cauce, con el objetivo de incrementar la seguridad en este sector habitacional y garantizar un paso más seguro para las y los estudiantes de las instituciones educativas cercanas.

De manera simultánea, personal municipal realizó trabajos de deshierbe y limpieza general en las áreas verdes de la plaza pública ubicada entre las calles Lago de Chapala, Lago de San Juan y el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, en la colonia El Kiosko.

Con estas acciones, el alcalde Javier Díaz González impulsa una ciudad con entornos más seguros, limpios y ordenados para beneficio de las familias saltillenses y de quienes visitan la capital de Coahuila.