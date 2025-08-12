Alcaldesa Sari Pérez Autoriza Descuentos en Impuesto Predial

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del compromiso de la alcaldesa Sari Pérez para apoyar la economía de las familias fronterenses, a partir del 1 de agosto el Gobierno Municipal autorizó un descuento del 15 por ciento en el impuesto predial para casa habitación y del 10 por ciento para empresas y negocios establecidos. Con esta medida, se busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como brindar un respiro económico a los contribuyentes.

La presidenta municipal destacó que este programa de descuentos responde al compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía, reconociendo las necesidades de los diferentes sectores. Recordó que el beneficio especial para adultos mayores, pensionados y jubilados consiste en una cuota única de 91 pesos por la vivienda que habitan, y se mantiene vigente durante todo el año.

La directora de Catastro, Zaida Yuvisela Herrera Hipólito, informó que aunque existe un rezago en el pago del predial, este ha disminuido de manera considerable gracias a las estrategias implementadas. Sin embargo, se seguirán realizando acciones para aumentar la recaudación, ya que estos recursos son fundamentales para mejorar los servicios públicos y la infraestructura de la ciudad.

La alcaldesa Pérez Cantú reiteró que los descuentos estarán disponibles por tiempo limitado al mes de agosto, por lo que exhortó a los ciudadanos y empresarios a aprovechar la oportunidad para ponerse al corriente. "El pago puntual del predial es una inversión directa en nuestra comunidad, pues nos permite contar con mejores calles, alumbrado y espacios públicos", subrayó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Frontera reafirma su compromiso de trabajar por una ciudad más ordenada, con finanzas sanas y oportunidades para todas y todos los fronterenses, y continuará impulsando políticas que favorezcan el desarrollo económico de las familias fronterenses.