Gobierno de Castaños mejora vialidades con bacheo en bulevar Juárez

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar vialidades más seguras, funcionales y en óptimas condiciones para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Castaños, a través del departamento de Transporte y Vialidad, dio inicio a los trabajos de bacheo en el bulevar Juárez, una de las principales arterias de la localidad.

Estas acciones responden al compromiso de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora de mejorar la movilidad urbana y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones, atendiendo de manera oportuna las necesidades más sentidas de la población en materia de infraestructura vial.

El personal operativo comenzó con labores de rehabilitación en los tramos que presentan mayor desgaste, con la finalidad de optimizar la circulación vehicular y prevenir riesgos derivados del deterioro de la carpeta asfáltica.

Al respecto, la Presidenta Municipal destacó la importancia de este tipo de obras al señalar que mantener vialidades en buen estado no solo mejora la imagen urbana, sino que también es fundamental para la seguridad de las familias de Castaños.

"Estamos trabajando de manera constante para atender cada reporte ciudadano y ofrecer soluciones reales que impacten positivamente en la vida diaria de nuestra gente", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que estos trabajos forman parte de un programa permanente de mantenimiento urbano, el cual contempla acciones continuas en distintos sectores del municipio, priorizando aquellas zonas con mayor flujo vehicular.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando obras y acciones que contribuyan al desarrollo ordenado de Castaños, fortaleciendo la infraestructura y elevando la calidad de vida de sus habitantes.