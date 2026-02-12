Programan 2ª. Etapa de instalación De luminarias Led en los minerales

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La Administración Municipal 2025-2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, anunció que dará continuidad a la segunda etapa de instalación de luminarias LED en distintas comununidades del municipio.

Con esta medida se busca mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los habitantes.

La edil precisó que los trabajos de colocación de luminarias llegarán a Minas de Barroterán, Villa de Palaú y la cabecera municipal de Melchor Múzquiz.

Estas acciones permitirán contar con calles y espacios públicos mejor iluminados, lo que representa un beneficio directo para las familias y el comercio local.

Jiménez Gutiérrez destacó que la modernización del alumbrado público forma parte de un plan integral de infraestructura urbana que se desarrolla en etapas.

La segunda fase, dijo, reafirma el compromiso de su administración con el desarrollo sostenible y la atención a las necesidades prioritarias de la población.

Además, la presidenta municipal informó que las campañas de bacheo se mantienen de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad. Con ello se busca garantizar una movilidad más segura y eficiente, atendiendo las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arterias y avenidas.

Finalmente, la alcaldesa adelantó que en fecha próxima dará a conocer más obras que se realizarán en estas comununidades, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Múzquiz.

