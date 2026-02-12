Incendio en terreno baldío moviliza a Bomberos en Allende

Allende, Coah. — Un incendio registrado la tarde del miércoles en un terreno baldío ubicado sobre la calle Independencia, en el cruce con Guadalupe Victoria, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, informó el director de la corporación, José Raúl Garza Tron.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron fuego fuera de control en maleza y basura acumulada, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras necesarias para contener las llamas y evitar su propagación hacia domicilios cercanos.

Después de varios minutos de labores, el siniestro fue sofocado en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento no se ha identificado al responsable, mientras que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura y reportar cualquier conato de incendio.