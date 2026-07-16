Baile Altruista 2026: San Buenaventura se une por la solidaridad

San Buenaventura, Coah.- El Sistema DIF San Buenaventura superó todas las expectativas con el tradicional Baile Altruista 2026, que reunió a cientos de familias en una noche llena de música, solidaridad y apoyo a las causas sociales del municipio.

Debido al pronóstico de lluvia y a las condiciones que dejaron las precipitaciones en el ruedo de la Plaza de Toros, el evento fue reprogramado para el día siguiente y trasladado al Teatro del Pueblo, donde se instaló un escenario especial que permitió el desarrollo exitoso de esta actividad con causa.

Como parte de las festividades en honor al Santo Patrono San Buenaventura, el DIF Municipal organizó este baile con el objetivo de recaudar recursos y productos de la canasta básica para fortalecer los programas de asistencia social dirigidos a las familias más vulnerables.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, acompañada por el alcalde Javier Flores Rodríguez, agradeció el respaldo de la ciudadanía, del equipo DIF y de todos quienes hicieron posible el éxito del evento, destacando la solidaridad de las familias sanbonenses.

Por su parte, la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, reconoció el compromiso del personal y voluntarios que colaboraron en la organización de esta actividad que permitirá continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

La noche musical estuvo encabezada por Polo Urías y Los Reyes del Camino, quienes conquistaron al público con los éxitos que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria artística. El llamado "Campeón de Campeones" puso a cantar y bailar a los asistentes, además de dedicar algunas de sus interpretaciones a la reina de la Feria 2026, María Fernanda Palos, a la princesa Marifer y a la Flor del Ejido, Nahomi.

A su vez, Reyes del Camino demostró por qué continúa siendo una de las agrupaciones favoritas del género norteño tras 33 años de carrera, interpretando temas como Aire, Maracas, Estrellita y Ser Como Tú, que fueron coreados por el público de principio a fin.

La agrupación La Pura Candela complementó la cartelera artística con un repertorio variado que mantuvo el ambiente festivo durante toda la velada.

El alcalde Javier Flores Rodríguez durante evento dirigió un mensaje de agradecimiento a los asistentes por convertir este baile altruista en una gran noche de convivencia y solidaridad con programas DIF.