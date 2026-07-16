Tragedias marcan inicio de vacaciones escolares en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El inicio de las vacaciones escolares de 2026 quedó marcado por dos tragedias en Coahuila, luego de que dos menores perdieran la vida en hechos distintos por atropellamiento, mientras autoridades de Protección Civil advirtieron sobre el aumento de accidentes que suelen registrarse durante este periodo.

El primer caso ocurrió el pasado 10 de julio en el ejido 8 de Enero, en Ciudad Frontera, donde Romina, una niña de dos años, falleció tras ser atropellada por un camión de carga que realizaba maniobras para ingresar a un domicilio.

Días después, el miércoles pasado, Emiliano, de siete años, murió luego de ser embestido por una camioneta en la colonia Brisas Poniente, en Saltillo. El menor había llegado desde Monterrey para pasar las vacaciones en casa de sus abuelos cuando ocurrió el accidente.

Ante estos hechos, el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, alertó que durante el periodo vacacional aumenta la incidencia también de accidentes domésticos que involucran a niñas y niños, por lo que exhortó a madres, padres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención dentro y fuera del hogar.

El funcionario recomendó guardar medicamentos en sitios seguros e inaccesibles para los menores, así como mantener bajo resguardo productos químicos de uso doméstico, entre ellos artículos de limpieza, pinturas, limpiadores para estufas y otras sustancias que representan un riesgo de intoxicación.

También pidió evitar que los niños permanezcan en las áreas donde se preparan alimentos, con el propósito de disminuir la posibilidad de quemaduras y otros accidentes relacionados con la cocina. Martínez Ávalos enfatizó que la vigilancia constante por parte de un adulto es la medida más efectiva para prevenir incidentes durante las vacaciones, además de procurar que los juegos y actividades recreativas se desarrollen en espacios seguros y libres de riesgos.